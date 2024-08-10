النائب عبدالسلام خضراوي: نتائج أولمبياد باريس 2024 محبطة ويجب محاسبة المقصرين

أكد النائب عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن ما حدث من نتائج مؤسفة في مشاركة مصر بدورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024، يشير إلى أنه لم تكن هناك أي خطوات هامة لإعداد بطل أولمبي أبرزها الاهتمام بالنشء عن طريق التعليم من المدارس إلى الجامعة لبناء قاعدة سليمة لبداية البطل الأولمبي المصري لتكون له دفعة قوية للأمام، فضلا عن توفير الدعم النقدي والطبي والنفسي للمشاركة فى مثل هذه البطولات العالمية، مطالباً بالعمل في المستقبل على تذليل العقبات أمام جميع الموهوبين والعمل الجاد لاستخراج منهم عناصر مهيئة وقادرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات وحصد الميداليات.

كما طالب خضراوي، خلال سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالوقوف على أسباب تراخي البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، خاصة أن نتائج البعثة لا تبشر بخير، مشيراً إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة لدعم المنتخبات المصرية بمبالغ تصل إلى مليار جنيه، ولكن النتائج لم تحقق أهدافها المرجوة بسبب الإهمال الصارخ وسوء التنظيم.

وطالب عبدالسلام خضراوي، بالتحقيق الفوري في هذا الملف لمعرفة أسباب الإهمال والتقصير في هذه البطولة العالمية ومحاسبة جميع المقصرين، مشيراً إلى أن النتائج محبطة للغاية خصوصا في ألعاب "الريشة الطائرة، والسلاح والرماية، والسباحة، والتنس، والتايكوندو".