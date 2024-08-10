 رئيس مجموعة «المراكبى للصلب» لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: نستهدف الاستثمار فى منتجات جديدة لزيادة معدلات التشغيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مجموعة «المراكبى للصلب» لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: نستهدف الاستثمار فى منتجات جديدة لزيادة معدلات التشغيل

محمد المهم:
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 6:35 م

• ندرس التوسع بالاستثمار فى شركات قادرة على إضافة قيمة مضافة.. والسوق فى حالة تشبع بالحديد

 

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