القسام تنصب كمائن للاحتلال في رفح وتقصفه بخان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح، إضافة لقصف حشود عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام إنها تخوض معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات العدو في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. وأكدت كتائب القسام في بيان منفصل أنها استهدفنا قوة إسرائيلية داخل المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت أنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح ورصدت هبوط مروحيات لإجلائهم.

كما أعلنت القسام قنص جندي إسرائيلي في القرية السويدية جنوب غرب حي تل السلطان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري. وفي وقت سابق السبت، استهدفت القسام جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح كما نشرت القسام اليوم السبت مشاهد من استهداف مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بقذيفتي "تي بي جي" الخميس الماضي في حي تل السلطان غرب رفح.