قرابة 15 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة مناهضة للعنصرية في بلفاست

شارك ما يصل إلى 15 ألف شخص في مسيرة مناهضة للعنصرية في عاصمة أيرلندا الشمالية، بلفاست، عقب أسبوع من أعمال الشغب والاضطراب في المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وبدأ احتجاج اليوم السبت في ساحة (رايترز) حيث اجتمع حشد ضخم، وحمل العديد منهم لافتات مكتوب عليها رسائل ضد العنصرية ومؤيدة للمهاجرين.

وتوجه المحتجون في المسيرة التي نظمتها مجموعة "يونايتد أجينست ريسيزم" أو (متحدون ضد العنصرية) إلى مجلس المدينة في بلفاست، وهتفوا "عندما تتم مهاجمة حقوق المهاجرين، ماذا نفعل؟ ننهض ونقاوم".