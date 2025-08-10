المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية: الوضع بغزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأحد، إن الوضع في قطاع غزة "لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة".

جاء ذلك في كلمة لرئيس مكتب أوتشا بجنيف، راميش راجاسينجهام، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة قضية فلسطين، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف راجاسينجها: "المعاناة التي كابدها الفلسطينيون على مدى الـ22 شهرا الماضية لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وإنسانيتنا المشتركة تفرض علينا إنهاء هذه الكارثة على الفور".

وأضاف أن قرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها.

وتابع رئيس مكتب "أوتشا": "الوضع في قطاع غزة لم يعد أزمة جوع وشيكة بل مجاعة خالصة".

وأكد أنه "يجب على إسرائيل التوقف عن اعتقال الفلسطينيين بشكل تعسفي في الضفة الغربية، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

وعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيسيطر على مدينة غزة، بعدما وافقت الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو على هذه الخطة التي أثارت تنديدا دوليا.