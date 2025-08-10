جوتيريش: تعيين منسقة جديدة مقيمة للأمم المتحدة في ليبيا يدعم تسوية الأزمة السياسية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قراره بتعيين السويدية إنجيبورج أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون، نائبة جديدة لممثلته الخاصة في ليبيا ومنسقة مقيمة في ليبيا، يأتي دعمًا لتسوية الأزمة السياسية هناك والحد من النزاعات بين مختلف القوى في ليبيا، والعمل على تقديم برامج التنمية في الوقت المناسب وبصورة فعالة ومنسقة، وبما يتماشى مع الأولويات التي تضعها السلطات الوطنية الليبية المعنية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تخلُف ريتشاردسون في هذا المنصب إينياس تشوما من زيمبابوي، الذي أعرب الأمين العام، عن امتنانه لخدمته المتفانية خلال الفترة المؤقتة.

وذكرت الأمم المتحدة، أن المنسقة الجديدة تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والتعافي بعد النزاعات، مع التركيز على السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة وحقوق الإنسان، وقضت معظم حياتها المهنية في الأمم المتحدة، حيث عملت في مناطق مختلفة، شملت غرب ووسط إفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب البلقان، وجنوب شرق أوروبا.

جدير بالذكر أن ريتشاردسون، شغلت منصب نائبة الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في هايتي منذ عام 2022، وقبل ذلك كانت المنسقة المقيمة في كوسوفو، حيث عملت عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.