الصين تجدد إصدار التحذير من اللون الأصفر من العواصف المطيرة

جدد المرصد الوطني الصيني إصدار التحذير من اللون الأصفر من العواصف المطيرة اليوم الأحد، محذرا من هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق البلاد.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من الساعة الثامنة صباح الأحد( منتصف الليل بتوقيت جرينتش) حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة أجزاء من جيانجسو، وشنجهاي، وآنهوي، وخنان، وهوبي، وهونان، وقويتشو، ويوننان، وسيتشوان، وتشونجتشينج، وشنشي، ومنغوليا الداخلية، وهيلونججيانج، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من جيانجسو، وآنهوي، وهوبي، وسيتشوان، وقويتشو، ويوننان أمطارا غزيرة، مع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 230 ملليمتر.

ومن المتوقع أن تشهد بعض هذه المناطق هطول أمطار غزيرة ولكن لفترة وجيزة، مع أقصى هطول أمطار ساعي يتجاوز 80 ملليمتر في بعض المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية.

ونصح المركز السلطات المحلية باتخاذ احتياطات من العواصف المطيرة الغزيرة وأوصى بتنفيذ تدابير الصرف في المناطق الحضرية وعبر الأراضي الزراعية.

ولدى الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، والأزرق.