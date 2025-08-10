ممثلا العراق والكويت لدى مجلس الأمن يدينان خطة إسرائيل لترسيخ احتلال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان ممثل العراق لدى مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية وممثل الكويت لدى المجلس نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج، يوم الأحد، خطة إسرائيل لترسيخ احتلال غزة والتوسع الاستيطاني.

وقال عباس كاظم عبيد ممثل العراق نيابة عن المجموعة العربية: "نعتبر دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي".

وأضاف ممثل العراق أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها أن تؤجج التوتر المتزايد في المنطقة.

وشدد عباس كاظم عبيد على إدانة تعرض المدنيين في غزة للقتل والتجويع والإذلال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالب ممثل العراق المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف العدوان على غزة.

من جهته، صرح طارق البناي ممثل الكويت لدى مجلس الأمن نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج، بأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بموجب الفصل السابع لوقف العدوان الغاشم على غزة وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأدان ممثل الكويت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني.

وشدد في كلمته على أن الطريق الوحيد للأمن والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأشار إلى أن إفلات إسرائيل من المحاسبة لم يعد مقبولا.