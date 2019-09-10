أرجع فلورنتنيو بيريز، رئيس ريال مدريد، النتائج المخيبة في الموسم الماضي إلى ما حققه الفريق الملكي من نجاحات بالأعوام السابقة، كاشفا النقاب عن أسباب إخفاق ناديه في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

وكان ريال مدريد قد خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض، دون التتويج بأي لقب، عقب مرور الفريق بحقبة تاريخية، شهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا، في ثلاث مناسبات متتالية، إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2016/17.

بدوره، قال بيريز في تصريحات صحفية، أبرزتها جريدة "ماركا" الإسبانية "النجاح الذي حققناه أفقدنا قوتنا. علينا استرجاع هذا النجاح. هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب جعلونا أبطالا، وسيفعلون ذلك مُجددا".

وأضاف "الموسم الماضي لم يكن جيدا. يجب أن تكون لنا ردة (فعل) عاكسة حيال النقد".

وأنهى بيريز حديثه بالتوكيد على تطلعه للمضي قدما في سبيل تطوير الفريق، وانتداب المواهب الشابه، مع تنويهه إلى أن تعثر صفقة استقدام اللوس بلانكوس لبوجبا يعود إلى رفض مانشستر يونايتد التخلي عن نجم يوفنتوس السابق.

يُذكر أن بوجبا كان يُعد أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا، على صعيد سوق انتقالات ريال مدريد هذا الصيف، بتوصية خاصة من مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، بيد أن استهداف إدارة "سنتياجو بيرنابيو" التعاقد مع الدولي الفرنسي صاحب 26 عاما قد اصطدم بإصرار الشياطين الحمر على بقاء اللاعب.