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وزراء الخارجية العرب يقفون حدادا على روح السبسي

سنية محمود
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 4:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 4:42 م

وقف وزراء الخارجية العرب، دقيقة حدادا على روح الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
جاء ذلك في مستهل انطلاق أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء بالقاهرة برئاسة وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم خلفا للصومال والتي مثلها وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول.

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