قال بيتر نوتا مدير المبيعات في شركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة اليوم الثلاثاء، إن الشركة تتجه إلى تقليص عدد الطرز التي تنتجها في إطار الجهود الرامية إلى الحد من النفقات، دون الإشارة إلى الطرز التي قد يتم التخلي عنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نوتا قوله على هامش معرض فرانكفورت الدولي للسيارات إن الشركة تتوقع مواصلة تحقيق نمو يفوق متوسط معدل نمو سوق السيارات الألمانية ككل، مشيرا إلى أن الشركة تلقت أكثر من 60 ألف طلب لتأكيد الاهتمام بالحصول على السيارات الكهربائية التي تنتجها.

يأتي ذلك فيما قال المدير المالي للشركة، نيكولاس بيتر، اليوم الثلاثاء على هامش المعرض إنه لا يزال من المبكر التصريح بتنبؤات الآن بشأن العام المقبل، مضيفًا أن توقعات الأرباح لا تزال متوقفة على ما إذا كان سيُجرى فرض جمارك إضافية بين الولايات المتحدة والصين منتصف ديسمبر المقبل.

وذكر بيتر أن خروجًا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعني "تدهور الوضع عن اليوم"، وقال: "هذا سيضطرنا إلى زيادة الأسعار في أسواق مختلفة، مما سيؤدي إلى تراجع حجم المبيعات، وبالتالي سنضطر إلى خفض إنتاجنا في أوكسفورد".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تنتج السيارات الصغيرة "ميني" في مصنعها ببريطانيا.

وذكر بيتر أن أول إجراء ملموس ستتخذه الشركة حيال إنتاجها في بريطانيا سيكون وقف الانتاج هناك يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر المقبل، للتأمين اللوجستي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل.