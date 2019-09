3 قضايا خلافية مع ترامب أطاحت بـ«الصقر» جون بولتون خارج البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عزل مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلًا إنه "لا يوافق بشدة" على اقتراحاته بشأن مجموعة من القضايا، حسبما أفادت فوكس نيوز الأمريكية.

وغرد الرئيس الأمريكي عبر تويتر: "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض".





I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....