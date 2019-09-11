عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح لحظة هروب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من قاعة في أسدود حين دوت صافرات الإنذار.

وانطلاق صافرات الإنذار إثر سقوط صواريخ من غزة بإسرائيل، وإخراج نتنياهو من قاعة خلال إلقاء كلمة اليوم، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكترونى.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق صواريخ من غزة على عسقلان وأشدود، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات، وخلال انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من الصواريخ، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابًا أمام نشطاء الليكود في أشدود في إطار حملة انتخابية، وتم إخراجه من القاعة.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية قد اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة، وأصدرت بلدية مدينة أشدود بيانًا بعد انطلاق صافرات الإنذار، قائلة: "عقب الإنذار الذي انطلق في عسقلان منذ لحظات قليلة، أمر العمدة تومر جلام بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة".