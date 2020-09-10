متحدث الوزراء يطلق دعوة على الهواء لتقديم بلاغات ضد المسؤولين المتورطين بمخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جرائم فساد المحليات لا تسقط بالتقادم، مطلقًا دعوة على الهواء لتقديم المواطنين بلاغات ضد المسؤولين المتورطين في مخالفات البناء.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن المواطن بإمكانه تحريك دعاوى جنائية وقضائية ضد هؤلاء، مؤكدًا أن المسؤولين عن فساد المحليات ليسوا في مأمن من العقوبة.

وأشار إلى أن باب القضاء مفتوح والأجهزة الرقابية موجودة لمحاسبة كل من قصر في حق الوطن، وكل من تغاضى وأخذ رشوة لتسهيل توصيل مرافق لعقار مخالف، لافتًا إلى أن البعض منهم يحاكم والبعض مسجون، وآخر لازال بعيدًا عن منأى القانون.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.