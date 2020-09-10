وزير الخارجية المغربي: الليبيون لا يحتاجون لوصاية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في اختتام جلسات الحوار الليبي الليبي بالمغرب، اليوم الخميس، إن الليبيين لا يحتاجون لوصاية، مشيرًا إلى أنهم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا.



وأعرب «بوريطة» عن شكره لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت تأييدها لحوار بوزنيقة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



من جهته، أكد وفد مجلس النواب الليبي أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة، مضيفا أن محادثات المغرب مع وفد مجلس الدولة الليبي شهدت انسجاما كبيرا.



وأعرب وفد مجلس الدولة الليبي عن ثقته في «موقف الرباط النزيه المحايد من الأزمة في ليبيا»، لافتا إلى أنه «تم إيجاد الكثير من المشتركات على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل».



وأشار البيان الختامي للمحادثات إلى «التوصل لاتفاق شامل بشأن المناصب السيادية التي هدفت المشاورات لتوحيدها، واستئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري».



يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية حول تقاسم 6 مناصب سيادية في المشاورات الجارية بمدينة بوزنيقة المغربية.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أكد المشاركون في المشاورات توصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية.