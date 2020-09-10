البدري: مؤمن زكريا سيعود قريبا بـ «الإصرار الذي يتحلى به»

حرص حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني على توجيه رسالة دعم للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا، والتي تسببت في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم لمدة تجاوزت العام.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "أتوجه برسالة لـ مؤمن زكريا، واحد من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم في صدقه وشخصيته الجميلة وأي مدرب يحب التعامل معه".

وأضاف: "كنت أتابعه منذ أن كان في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعدما تعاملت معه بعدها بسنوات وجدته إنسانا رائعا وواضحا، وهو من اللاعبين المقربين مني".

وشدد: "على المستوى الفني مؤمن زكريا من اللاعبين القلائل الذين يمتلكون مهارات تكتيكية وهذه كانت ميزة كبيرة عنده".

واختتم: "بالإضافة إلى الإصرار الذي يتحلى به ومن هذا المنطلق فأنا على يقين أنه سيعود مرة أخرى، وأعتقد أن ما يراه من حب سيكون أكبر دافع له".