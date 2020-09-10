البورصة تخسر 1% في أسبوع

خسرت البورصة في جلسات هذا الأسبوع نحو ١٪، حيث انخفض المؤشر الرئيسي ٣ جلسات من بين خمس جلسات، وفقد اي جي اكس ٣٠ في أسبوع نحو ٠،٩٨٪ ووصل الي ١١٠٧٠ نقطة.

ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع المؤشر في نهاية تعاملات الاسبوع، اليوم، بمكاسب كبيرة نسبيا، دفعت مؤشرها الرئيسي للصعود مجددا فوق 11 ألف نقطة، وكسب المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 نحو 1.29%.

ويعتبر هذا الصعود هو الثاني فقط في اسبوعين، حيث خيم الهبوط على معظم جلسات الاسبوع العشر.

وهبطت البورصة في جلسات الاسبوع الماضي الخمس، و3 جلسات هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسي اي جي اكس ٣٠ دون ال ١١ الف نقطة لأول مرة منذ اكثر من اسبوعين.

و خسر المؤشر ما يزيد عن 2% وهي تقريبا نفس النسبة التي كسبها الاسبوع قبل الماضي، وهو الاسبوع الذي استطاع المؤشر فيه كسر نقطة المقاومة 11200 نقطة، والتي استغرقت عدة اسابيع وتحرك مقتربا من 11500 نقطة، مما أشاع حالة من التفاؤل للوصول الى ١٢٨٠٠ نقطة ثم ١٢ الف نقطة .

لكن المؤشر كسر ١١٢٠٠ نقطة إلى أسفل مجددا ثم بسبب الهبوط المتواصل نزل تحت 11 الف نقطة، لكن بارتفاع اليوم صعد مجددا اعلى هذا المستوى.

وانخفضت القيمة السوقية بنسبة ١،٦٨٪ ووصلت الي ٦١٦ مليار جنيه. وبلغت قيمة التداول في الأسبوع نخو ٢١ مليار جنيه.

واستحوذت الأسهم على نسبة ٢٦،٣٪من التداول والنسبة الباقية للسندات.

واستحوذت المصريون على ٨٢٪ من التعاملات على الأسهم وما يزيد قليلا عن ١١٪ للاجانب والباقي للعرب.