بلغاريا تسجل 122 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 17 ألفا و435 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، أن 753 مريضاً بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات، منهم 60 مريضاً في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4 ألاف و259 حالة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 12 ألفا و474 شخصاً، بعدما تم تسجيل 177 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.