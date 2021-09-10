مقتل اثنين في عاصفة ضربت جزيرة بانتيليريا الإيطالية

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لقي شخصان حتفهما في عاصفة ضربت جزيرة بانتيليريا الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط.

وأعلنت سلطات الحماية المدنية الإيطالية مساء اليوم الجمعة أن ست سيارات أصيبت خلال العاصفة الحلزونية وانقلبت.

وبالإضافة إلى القتيلين أصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة.

وأظهرت صور الدفاع المدني سيارات محطمة مقلوبة على ظهرها أو مطروحة خارج الطريق.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن مجموع من أصيبوا بجروح بلغوا تسعة أشخاص.

كان من بين القتيلين رجل إطفاء لكنه كان خارج نوبة العمل.

تقع بانتيليريا وهي جزيرة صغيرة بين جزيرة صقلية وبين شواطئ تونس، ويعيش عليها بضعة آلاف نسمة.

وكانت هيئة الحماية المدنية قد أصدرت تحذيرا من هبوب عاصفة في جنوب إيطاليا يوم غد السبت وحذرت من رياح عاتية وهطول أمطار.