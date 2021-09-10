العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس،استقبل اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بفاس، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الوكالة إن هذا التعيين يأتي طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 8 سبتمبر الجاري.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي قد تصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، بينما جاء حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف المنتهية ولايته في المؤخرة بـ12 مقعدًا فقط، حسبما أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، أمس الخميس