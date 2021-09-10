قال الفنان أحمد علي إنه سعيد جداً بردود الفعل حول مسلسل "شقة 6"، والذي يتم عرضه حالياً علي أحد المنصات الرقمية، محققاً نجاحاً كبيرا، مشيراً إلى أنه تحمس بشكل كبير للمشاركة به، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من الفنانين، كما أن الحلقات المتبقية سوف تشهد مفاجات كثيرة.

مسلسل "شقة 6" تدور أحداثه في إطار تشويقي رعب حول قصة غامضة يحاول أبطالها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.

المسلسل بطولة روبي، وأحمد حاتم، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، وهيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وهو من إنتاج شركة «B-Production» طارق بدراوي، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

وينتظر الفنان أحمد علي عرض فيلم "آل هارون" الذي يشارك في بطولته مع الفنان إيهاب فهمي، إخراج معتز حسام، وأيضا فيلم "سر الحب" الذي يشارك في بطولته مع الفنان إيهاب فهمي، والفنانة منة فضالي، وإخراج مازن نيازي.