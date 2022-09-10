جنش يشتبك مع أحمد رفعت بعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي

اشتبك محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر مع زميله في الفريق أحمد رفعت بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة بول الأوغندي، والتي انتهت بالتعادل السلبي وأقيمت ضمن منافسات جولة الذهاب بالدور التمهيدي الأول في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانتشر مقطع فيديو لثنائي فيوتشر بعد نهاية مباراة بول الأوغندي، اشتباك فيه محمود عبد الرحيم جنش مع أحمد رفعت وأظهر وجود مشاحنات بين اللاعبين بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وبالرغم من أن جنش ورفعت تزاملا من قبل في صفوف الزمالك إلا أن هذه المرة الأولى التي يشتبكا فيها.

يذكر أن فريق فيوتشر يشارك للمرة الأول ببطولة الكونفدرالية، بعد احتلاله المركز الرابع ببطولة الدوري.