الملك تشارلز الثالث يجتمع مع رئيسة الوزراء وعدد من أعضاء البرلمان

اجتمع الملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، مع كل من رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، وزعيم حزب العمال كير ستارمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان في قصر باكنجهام.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الملك تشارلز التقى أيضا برئيس أساقفة كانتربري.

وتأتي هذه الاجتماعات بعدما أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، في وقت سابق اليوم، الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد.. وتعهد الملك في كلمته عقب إعلانه ملكا، بتكريس الباقي من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد، والذي وكل إليه بوفاة والدته الملكة.