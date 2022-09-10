القوات الألمانية تدرب جيش إستونيا على حماية البنية التحتية

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تعتزم قوات متخصصة من سلاح الجو والبحرية في ألمانيا تدريب قوات من الجيش الإستوني على حماية البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، إن أكثر من 150 جنديا ألمانيا سيشاركون في التدريبات التي أطلق عليها اسم "نمور البلطيق 2022" في أكتوبر المقبل.

وتم التخطيط للتدريبات المشتركة مع وحدات عسكرية إستونية في منطقة تالين الكبرى وفي قاعدة "أوماري" الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المقرر أن ترسل الكتيبة التابعة للبحرية الألمانية غواصين، وعناصر من مشاة البحرية، لديهم القدرة على الهبوط جوا، وعن طريق البحر.

وتُجرى المناورة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يكثف الناتو أنشطته في الجناح الشرقي للتحالف العسكري لمواجهة أي تهديد محتمل من موسكو.