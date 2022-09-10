الإمام الأكبر عن تشارلز: صوتًا غربيًا منصفًا في حديثه عن الإسلام والمسلمين



أعلن مجلس اعتلاء العرش، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد يومين من وفاة والدته إليزابيث الثانية.



ولتشارلز منذ أن كان أميرًا، تاريخ ممتد من العلاقات مع القيادات الدينية في العالم الإسلامي.



وفي 18 نوفمبر 2021، زيارة تشارلز وزوجته كاميلا إلى مصر بعد زيارته إلى الأردن، وكان في استقبالهما الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته.



كما التقى تشارلز الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في لقاء تم في الجامع الأزهر.



وقال وقتها شيخ الأزهر، عبر تغريدة على صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، باللغتين العربية والإنجليزية: «سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر».



وأضاف الإمام الأكبر خلال تغريدته: «تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ووجدت فيه قائدًا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتًا غربيًا منصفًا في حديثه عن الإسلام والمسلمين، وناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها».