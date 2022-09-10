الملك تشارلز الثالث يعود إلى قصر باكنجهام

عاد الملك تشارلز الثالث، إلى قصر باكنجهام عقب اجتماع مجلس الانضمام للعرش في بريطانيا، وذلك عقب فعالية في قصر سانت جيمس.

وسمعت هتافات صاخبة من الحشود المتجمعة عند القصر تحية للملك الجديد عبر البوابات، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وشاهد العالم لأول مرة مراسم إعلان ملك بريطانيا عبر شاشات التليفزيون.

وقد انتهت قبل قليل في حي المال والأعمال في لندن فعاليات الإعلان عن اسم الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، وهي الشق الثاني والأخير من المراسم التي شهدتها لندن اليوم، وذلك بعد إقامة الفعالية الأولى في قصر سانت جيمس في وقت سابق اليوم السبت.

وفي هذا السياق تجرى ظهر غد الأحد في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز المزيد من فعاليات الإعلان عن الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكة المتحدة.