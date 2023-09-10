نيويورك تايمز: فيتنام تسعى سرا لشراء أسلحة روسية

- الصحيفة الأمريكية تكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بالتزامن مع زيارة بايدن إلى هانوي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن فيتنام تسعي سرا لشراء أسلحة روسية، بالرغم من تعزيزها للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس السبت، أنه عندما يستقبل المسئولون الفيتناميون الرئيس الأمريكي جو بايدن في هانوي، اليوم الأحد، سيحتفي باحتمال إضافة صديق آخر في آسيا إلى ائتلاف تأمل إدارته أن يقف بجانب المصالح الأمريكية بدلا من الصينية والروسية.

وقال بيان للبيت الأبيض إنه خلال زيارة بايدن، سيؤكد البلدان التزامهما بـ"زيادة السلام، والازدهار، والاستقرار في المنطقة".

* وثيقة حكومية فيتنامية تتضمن تفاصيل الخطة

لكن حتى في الوقت الذي عززت فيه الولايات المتحدة وفيتنام علاقتهما خلال الأشهر الأخيرة، تضع هانوي خططاً سرية لشراء ترسانة من الأسلحة من روسيا بما يخالف العقوبات الأمريكية، وفقاً لوثيقة حكومية فيتنامية داخلية.

وتوضح وثيقة لوزارة المالية الفيتنامية، مؤرخة في مارس الماضي، تحقق مسئولون فيتناميون سابقون وحاليون من صحتها، كيف تقترح فيتنام تحديث جيشها من خلال الدفع سراً مقابل مشتريات الدفاع عبر تحويلات من مشروع نفطي فيتنامي وروسي مشترك في سيبيريا.

وتحمل الوثيقة توقيع نائب وزير المالية، وتشير إلى أن فيتنام تتفاوض على صفقة أسلحة جديدة مع روسيا والتي من شأنها "تعزيز الثقة الاستراتيجية" في وقت "تفرض فيه الدول الغربية حظراً على روسيا من جميع الجوانب".

وبالنسبة لفيتنام، فإن الفكرة تبدو منطقية. ولطالما اعتمدت فيتنام، التي كانت في أحد الأوقات أحد أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم، على الأسلحة الروسية.

وتسبب تعهد الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تشتري أسلحة روسية في اضطراب بخطط فيتنام لتجديد جيشها وخلق ردع أكثر صرامة للزحف الصيني على حدودها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

ومع ذلك، من خلال وضع خطتها السرية للدفع مقابل شراء معدات الدفاع الروسية، تدخل فيتنام في قلب منافسة أمنية أكبر منغمسة في سياسات الحرب الباردة والحرب الساخنة في الوقت الحالي بأوكرانيا.

* رحلة ميدفيديف السرية إلى هانوي

وذكرت "نيويورك تايمز" أن وثيقة وزارة المالية تعرض خطة مفصلة بشأن كيفية دفع وزارة الدفاع الوطنية مقابل الأسلحة الروسية.

ومن أجل تجنب التدقيق الأمريكي، سيتم تحويل الأموال مقابل الأسلحة الروسية ضمن دفاتر مشروع روسي فيتنامي مشترك يسمى "روسفيتبيترو"، الذي لديه عمليات نفط وغاز طبيعي في شمال روسيا.

وأضافت الوثيقة: "حزبنا وبلدنا لا يزال يعرفان روسيا بأهم شريك استراتيجي في الدفاع والأمن".

وبعد شهرين من نشر مقترح وزارة المالية داخلياً، أجرى دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رحلة سرية إلى هانوي.

* 8 مليارات دولار قيمة الصفقة والسداد على مدى 20 عاماً

ويقول مسئولون فيتناميون إن ميدفيديف كان هناك من أجل تعزيز اتفاق الدفاع. وقدر مسئول فيتنامي شروط اتفاقية أسلحة جديدة مع روسيا بمبلغ 8 مليارات دولار على مدى 20 عاماً.

ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، قدمت فيتنام غطاءً لحليفها القديم. ورفضت فيتنام إدانة الحرب في الأمم المتحدة، وصوتت ضد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وخلال مؤتمر أمني في موسكو الشهر الماضي، خص وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فيتنام بالذكر باعتبارها المشتري المثالي لأحدث الأسلحة الروسية.