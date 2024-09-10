 تشكيل منتخبي ألمانيا وهولندا لقمتهما في دوري الأمم الأوروبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 9:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تشكيل منتخبي ألمانيا وهولندا لقمتهما في دوري الأمم الأوروبية

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 9:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 9:03 م

أعلن رونالد كومان ويوليان ناجلسمان، التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد ألمانيا في إطار منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2024/25.

وتقام مباراة هولندا وألمانيا اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «أمستردام أرينا» معقل الطواحين، مباراة هولندا ضد ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بـ مباريات دوري الأمم الأوروبية موسم 2024-25.

جاء تشكيل هولندا ضد ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: دومفريس- دي ليخت- فان دايك- ناثان آكي.

وسط الميدان: شوتين- ريندرز- جرافنبيرخ.

خط الهجوم: تشافي سيمونز- بروبي- كودي جاكبو.

وجاء تشكيل ألمانيا ضد هولندا كالتالي:

الحارس الأساسي: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: كيميتش- تاه- شلوتيربيك- راوم.

الوسط: أندريتش- هافيرتز- جروس.

الهجوم: فيرتز- أونديف- جمال موسيالا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك