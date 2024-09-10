تشكيل منتخبي ألمانيا وهولندا لقمتهما في دوري الأمم الأوروبية

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أعلن رونالد كومان ويوليان ناجلسمان، التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد ألمانيا في إطار منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2024/25.

وتقام مباراة هولندا وألمانيا اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «أمستردام أرينا» معقل الطواحين، مباراة هولندا ضد ألمانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بـ مباريات دوري الأمم الأوروبية موسم 2024-25.

جاء تشكيل هولندا ضد ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: دومفريس- دي ليخت- فان دايك- ناثان آكي.

وسط الميدان: شوتين- ريندرز- جرافنبيرخ.

خط الهجوم: تشافي سيمونز- بروبي- كودي جاكبو.

وجاء تشكيل ألمانيا ضد هولندا كالتالي:

الحارس الأساسي: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: كيميتش- تاه- شلوتيربيك- راوم.

الوسط: أندريتش- هافيرتز- جروس.

الهجوم: فيرتز- أونديف- جمال موسيالا.