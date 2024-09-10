اليوم الـ340 للعدوان على قطاع غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز 41 ألفا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ340 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أن «جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيداً (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصاباً بينها حالات خطيرة».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و20 شهيدًا، و94 ألفًا و925 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وتحت الرمال وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وانتشالهم، ولم يصلوا إلى المستشفيات حتى الآن.