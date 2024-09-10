 إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية - بوابة الشروق
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إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 2:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 2:48 م

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 1653 متر مباني و9 حالات تعدي بمساحة 82 فدانا و14 قيراطا على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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