وعد البحري تخوض مغامرة في أدغال أفريقيا مع المخرجة بتول عرفة بكليب صاحب السعادة

طرح المنتج فهد الزاهد - من شركة Lifestylez Studio - برومو تشويقي لكليب المطربة وعد البحري الجديد "صاحب السعادة"، والذي أخرجته بتول عرفة.

الكليب يأخذ وعد البحري في مغامرة داخل أدغال أفريقيا، حيث قامت المخرجة بتحويل الأستوديو إلى مشهد يشبه الأدغال، ويضم الكليب رقصات فلكلورية بالإضافة إلى أداء تمثيلي مميز من وعد البحري.

تظهر وعد البحري بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث حرصت بتول عرفة على أن تكون الأزياء التي ترتديها وعد ذات طابع أفريقي، وتدور أحداث الكليب حول وقوع وعد في شباك قبيلة أفريقية ومواجهتها لمصيرها مع زعيم القبيلة.

الأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس وماستر عمرو عبد الفتاح، ومدير التصوير حسين عسر.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة خلال العام الجاري 2024 كليب "صناعة مصرية" لمصطفى قمر، بالإضافة إلى تعاونها مع نجوم مثل كارول سماحة، شذى حسون، خالد سليم، ومحمد نور.

كما حصلت على جائزة Middle East Music Awards كأفضل مخرج كليبات لعام 2024، بعد أن قدمت ما يقارب 140 كليب مع نجوم كبار مثل حسين الجسمي، نانسي عجرم، رامي عياش، وهاني شاكر.

وفي مجال المسرح، قدمت مؤخرًا مسرحية "شحاتين أكاديمي" في السعودية، من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، وسامي مغاوري.

كما أخرجت العرض المسرحي "تقدر"، الذي يعد أول عرض يعتمد بالكامل على المؤثرات البصرية، الهولوجرام، وتقنية الـ mapping، بطولة يسرا، محمد فراج، أكرم حسني، حنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، بمشاركة 80 راقصًا.