تراجع تاريخي بأداء طلاب أمريكا في القراءة والرياضيات والعلوم وسط مخاوف طويلة الأمد

تواصل التراجع الممتد لعقد كامل في أداء طلاب المدارس الثانوية الأمريكية في القراءة والرياضيات خلال جائحة كوفيد-19، حيث هبطت درجات طلاب الصف الثاني عشر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاما، وفقا لنتائج نُشرت الثلاثاء من اختبار يُعرف بـ"بطاقة تقرير الأمة".

كما خسر طلاب الصف الثامن أرضية مهمة في مهارات العلوم، بحسب نتائج "التقييم الوطني للتقدم التعليمي".

وهذه أول اختبارات تُجرى لطلاب الصف الثامن في العلوم وطلاب الصف الثاني عشر في القراءة والرياضيات منذ الجائحة. وتعكس النتائج استمرار التراجع في مختلف الصفوف والمواد، وفقاً لإصدارات سابقة من التقييم الوطني، الذي يُعتبر من أفضل الأدوات لقياس التقدم الأكاديمي للمدارس الأمريكية.

وقال ماثيو سولدنر، المفوض بالإنابة للمركز الوطني لإحصاءات التعليم إن "نتائج طلابنا الأدنى أداء وصلت إلى مستويات متدنية تاريخيا. ينبغي أن تدفعنا هذه النتائج جميعا لاتخاذ إجراءات مركزة وجادة لتسريع تعلم الطلاب".

وفي حين كان للجائحة تأثير بالغ على التحصيل الدراسي، أكد خبراء أن تراجع الدرجات جزء من مسار أطول في التعليم لا يمكن إرجاعه إلى كوفيد-19 وحده، أو إلى إغلاق المدارس والمشكلات المرتبطة به مثل ارتفاع الغياب. وأشار مربون إلى أن العوامل الكامنة المحتملة تشمل ازدياد وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال، وتراجع فترات الانتباه، وتراجع معدلات قراءة النصوص الطويلة داخل المدرسة وخارجها.