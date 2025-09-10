يونيسف: السمنة تتصدر سوء التغذية بين الأطفال والمراهقين عالمياً

تجاوزت السمنة على مستوى العالم النحافة لتصبح الشكل الأكثر شيوعا لسوء التغذية بين الأطفال والمراهقين للمرة الأولى، وفقا لتقرير عن التغذية صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ويُظهر التقرير أن نسبة النحافة بين الفئة العمرية من 5 إلى 19 عاما تراجعت من نحو 13% في عام 2000 إلى 2ر9%، بينما ارتفعت السمنة من 3% إلى 4ر9% خلال الفترة نفسها. وباتت السمنة تتجاوز النحافة في معظم المناطق، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

وتستند النتائج إلى بيانات من أكثر من 190 دولة، شملت مسوحا أسرية وتقديرات ونماذج إسقاطية وأبحاثا أخرى، بحسب ما ذكرت "يونيسف ألمانيا".

وتسجل الدول مرتفعة الدخل نسب سمنة مرتفعة بشكل خاص بين الشباب، حيث بلغت 27% في تشيلي، و21% في الولايات المتحدة، و21% في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما في ألمانيا، فشخص واحد من كل أربعة تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما يُعتبر زائدا في الوزن، بارتفاع طفيف من 24% عام 2000 إلى 25% عام 2022، بينما بقيت نسبة السمنة مستقرة عند 8%.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "لم يعد سوء التغذية يقتصر على الأطفال ناقصي الوزن. فالسمنة مشكلة متنامية قد تؤثر على صحة الأطفال ونموهم. الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تحل تدريجيا محل الفواكه والخضروات والبروتينات في مرحلة حاسمة للنمو والتطور المعرفي والصحة النفسية".

ويحذر التقرير من أن الأطعمة الرخيصة والمصنعة بشكل مفرط والوجبات السريعة التي تُسوّق بشكل مكثف، تسهم في ارتفاع معدلات السمنة. كما أن السمنة قد تؤثر على المواظبة المدرسية والثقة بالنفس والاندماج الاجتماعي، وغالبا ما يصعب علاجها إذا ترسخت منذ الطفولة أو المراهقة.