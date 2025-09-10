بوينج قامت بتسليم 57 طائرة خلال الشهر الماضي

سلمت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج 57 طائرة تجارية خلال الشهر الماضي، محققةً بذلك أفضل أداء لها لهذا الشهر منذ عام 2018، في أحدث مؤشر على استقرار عمليات المصانع، حيث تستهدف شركة صناعة الطائرات الأمريكية معدلات إنتاج أسرع.

وشملت هذه القائمة 43 طائرة من طراز بوينج 737، وهي ثاني أعلى حصيلة خلال العام الحالي، وفقًا للبيانات المنشورة اليوم الثلاثاء على موقع الشركة الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نتائج أغسطس تشير إلى التحسينات الأخيرة التي حققتها بوينج في استقرار العمل بمصانعها، حيث تستعد الشركة المصنعة لطلب الإذن من الجهات التنظيمية لإعادة إنتاج الطائرة بوينج 737 الأكثر مبيعًا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي الطلبيات التي تلقتها بوينج خلال العام الحالي 725 طائرة، مقابل طلبيات تضم 600 طائرة تلقتها منافستها الأوروبية أيرباص خلال الفترة نفسها.

وبدأت بوينغ تضييق فجوة الإنتاج مع إيرباص، الشركة الرائدة في السوق، والتي ظلت قائمة منذ أن وقعت الشركة المصنعة الأمريكية في سلسلة من الأزمات، بدءًا من أول حادثين قاتلين لطائرتين طراز 737 ماكس في أواخر عام 2018. ، وسلمت بوينج 385 طائرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 434 طائرة سلمتها منافستها الأوروبية، التي سلمت 61 طائرة خلال الشهر الماضي.

ومنذ بداية عام 2024، انخفض العجز في إنتاج بوينج مقارنة بإيرباص بأكثر من النصف، استنادا إلى متوسط ​​عمليات التسليم في الأشهر الستة الماضية، وفقًا للمحللة شيلا كاهياوجلو من شركة جيفريز.

وتعرض بوينج على الجهات التنظيمية الأمريكية سلسلة المؤشرات المتعلقة بسلامة نظام إنتاجها قبل تقديم طلب رسمي لتسريع وتيرة عمل خطوط تجميع طائرات 737 إلى 42 طائرة شهريا، مقابل الحد الأقصى المسموح به حاليا والبالغ 38 طائرة. وفي 27 أغسطس، أبلغت الشركة عملاء شركات الطيران أنها متفائلة بإمكانية رفع وتيرة الإنتاج بحلول أكتوبر/تشرين الأول.