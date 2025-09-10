سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ضرب الحوثيين في اليمن، قائلًا إن تل أبيب، ستستهدف كل من يهاجم.

جاء ذلك على هامش فعاليات وضع حجر الأساس لمنتزه يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة بات يام، مساء الأربعاء.

وعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة صنعاء، قائلًا إن تل أبيب اغتالت قبل أيام معظم أعضاء الحكومة التابعة للحوثي.

وذكر أن الجماعة ردت على اغتيال قادتها بشن هجوم صاروخي على مطار رامون قبل يومين.

وأضاف: «لم يضعف هذا عزيمتنا، قصفنا صنعاء جوًا اليوم، واستهدفنا منشآت الحوثي وقواعدهم التي تضم آلاف العناصر الإرهابية»، بحسب تعبيره.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شن غارات جديدة على صنعاء والجوف في اليمن.

وأشار في بيان، إلى شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محيطي صنعاء والجوف.

وأوضح أن هذه الغارات تأتي على خلفية الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، التي أُطلقت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية «ناجحة» هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية «حساسة وحيوية» في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الجماعة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى تنفيد سلاح الجو المسير التابع للجماعة «عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة إيلات».

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.



