دار الشروق تصدر رواية شغف للكاتبة رشا عدلي

أصدرت دار الشروق طبعة مصرية جديدة من رواية «شغف» للكاتبة والروائية رشا عدلي، وهي رواية تمزج بين الأدب والتاريخ والفن التشكيلي في سرد آسر، وتُعيد القارئ إلى زمن الحملة الفرنسية على مصر.

تنطلق الرواية من لحظة اكتشاف غامض أثناء ترميم لوحة فنية، حيث يُعثر على شَعر آدمي مخبأ في طبقاتها، لتبدأ رحلة مشوّقة تمتد من الحاضر إلى الماضي. اللوحة التي رسمها فنان فرنسي مجهول لفتاة مصرية جميلة، تفتح الباب أمام حكاية تتشابك فيها السياسة بالفن، وتتكشف عبرها أسرار نساء عشن في الظل وتركْن أثرًا خالدًا، فيما تظل الأسئلة عن الهوية والانتماء تطارد البطلة في عالم متغير.

حازت «شغف» إشادة نقدية واسعة، ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عام 2018، وإلى القائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للأدب 2022، فيما فازت ترجمتها الإنجليزية بجائزة بانيبال الدولية 2022، وهو ما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز الأعمال الروائية العربية المعاصرة.

وعلى غلاف الرواية كتب:

روم، أرمن، شوام، أكابر البلد من التجار والقناصل، جاء الجميع للاحتفال. شرائط الزينة تتدلَّى من السقف، وأوركسترا تعزف ألحانًا غربية، ويدور الخدم بالكاسات الكريستالية المعبَّأة بالخمور. لوهلةٍ شَعَرَتْ بأنها تائهةٌ وسط كل هذا الحشد.

لا تعرف أحدًا ولا أحدَ يعرفها. كمن فقد هويته ويبحث عنها، فلم تعد هي زينب الفتاة المصرية البسيطة، بلون طمي النيل، ظلت واقفةً في منطقةٍ وسطى، تلك التي يصعب فيها الخطو للأمام أو للخلف، وتظلُّ تتوارد عليها الأسئلة.. من أنا؟ وماذا أريد؟ ومن جاء بي إلى هنا؟ وهل هذا هو مكاني حقًّا؟

على الرغم من أنها حصلت أخيرًا على المظهر الذي كانت تحلم به، واكتسبت الكثير من اللغة لتمنحها قدرة الخطو في هذا العالم الجديد المقبلة عليه، فإنها لم تشعر بالفرح أو بالزهو، بل كان هناك شيء ما مفقود، ربما هي نفسها قد فقدت روحها.

رشا عدلي؛ روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن. لها تسعة أعمال روائية، وكتابان عن الفن التشكيلي، فضلًا عن كتاب «القاهرة.. المدينة الذكريات» عن فن الاستشراق. وصلت روايتاها «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر). حصلت الترجمة الإنجليزية لرواية «شغف» على جائزة بانيبال الدولية 2022، ووصلت للقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للأدب 2022، وحصلت روايتها «أنت تشرق أنت تضيء» على جائزة كتارا (أفضل عمل روائي) 2023. تهتم في رواياتها بالجمع بين الأدب والتاريخ والفن التشكيلي وتمزج بين هذه الأجناس التعبيرية في سياق أدبي مميز ومختلف.