أستراليا تعلن عن ضخ استثمارات ضخمة لبناء أسطول جديد من الغواصات المسيرة «القرش الشبح»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، ضخ استثمارات كبيرة لبناء أسطول من الغواصات المسيرة الجديدة المعروفة باسم "القرش الشبح" (جوست شارك).

وقال ريتشارد مارلس وزير الدفاع وبات كونروي وزير الصناعة العسكرية في بيان مشترك إن الحكومة تستثمر 7ر1 مليار دولار أسترالي (1ر1 مليار دولار أمريكي) لشراء أسطول من الغواصات المسيرة الشبح الجديدة لصالح القوات البحرية.

وقال الوزيران إن العقد المبرم مع شركة أندوريل أستراليا سيتضمن "تسليم وصيانة وتطوير الغواصات جوست شارك (القرش الشبح) على مدى السنوات الخمس المقبلة"، واصفين هذه التقنية بأنها "مركبات بحرية ذاتية القيادة فائقة الحجم".

وأضافا: "صُممت هذه المنصة المتطورة لإجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم، خفية وعلى مسافات بعيدة .. ستعزز هذه المنصة بشكل كبير قدرات أستراليا في مجال الحرب تحت الماء".

يذكر أن الحكومة الأسترالية بدأت تطوير هذه الغواصات في عام ٢٠٢٢، واستثمرت فيها حتى الآن ١٤٠ مليون دولار.

وصرح مارلز: "تعد الغواصة / جوست شارك / منصة رائدة عالميا، صُنعت هنا في أستراليا. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها، ستزود جوست شارك البحرية بقدرات الاستخبارات والمراقبة والهجوم التي تحتاجها في بيئة استراتيجية متزايدة التعقيد".

وأضاف كونروي أن ثلاثة نماذج أولية من التقنية الجديدة تم تسليمها بالفعل "ضمن الميزانية المحددة وقبل الموعد المحدد".

من ناحيتها قالت شركة أندوريل أن "دخول التقنية مرحلة الإنتاج الكامل يمثل بداية حقبة جديدة من القوة البحرية من خلال الاستقلالية البحرية".

وأضافت الشركة: "لسنوات، واجهت أستراليا الوجود المستمر من جانب الأصول البحرية الصينية في مياهها الإقليمية".

"جوست شارك هي تجسيد لبرنامج تسجيلي للمركبات ذاتية القيادة تحت الماء، والذي يمكنه معالجة هذا التحدي مباشرة من خلال دوريات الدفاع الساحلي واستكشاف المجال البحري على نطاق واسع، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ".