إسبانيا تجدد الدعوة لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن

جددت الحكومة الإسبانية الدعوة لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن على خلفية حربها على غزة.

وصرح وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، اليوم الأربعاء، خلال مقابلة مع القناة الرسمية الإسبانية "آر تي في إي"، بأنه إذا لم يحدث ذلك، قد تضطر إسبانيا إلى التفكير في الانسحاب من مسابقة يورفيجن.

وتعد قناة "آر تي في إي" واحدة من أكبر خمسة داعمين ماليين لمسابقة يوروفيجن.

وردا على سؤال عن احتمال انسحاب القناة، قال أورتاسون إن ذلك قرار يجب أن تتخذه قناة "آر تي في إي".

وأضاف: "لكن ما يمكنني قوله هو أنه إذا شاركت إسرائيل ولم نتمكن من استبعادهم (الإسرائيليون)، فسيتعين اتخاذ تدابير".

ودعا قادة سياسيون إسبان آخرون، منهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى استبعاد إسرائيل.

في مايو، أشار سانشيز إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة كسبب لطلبه استبعاد إسرائيل.

وأكد وزير الثقافة الإسباني أن الهجوم استمر بعمليات قصف إضافية حتى ليلة نهائي مسابقة يوروفيجن الكبرى لعام 2025.

وقال الوزير، مشيرا إلى طريقة التعامل مع روسيا: "يجب ألا نسمح بمعايير مزدوجة في المجال الثقافي".

وأوضح بأنه لم يغضب أحد عندما تم استبعاد روسيا من مسابقة يوروفيجن بسبب غزوها أوكرانيا، "وينبغي أن ينطبق نفس المعيار على إسرائيل".