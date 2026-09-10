شهدت أسواق محافظة كفر الشيخ، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، إذ وصل سعر الكيلو إلى نحو 25 جنيهًا في عدد من الأسواق ومنافذ بيع الخضروات، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين.

وقالت سناء أحمد، ربة منزل من مدينة كفر الشيخ، إن ارتفاع سعر الطماطم إلى 25 جنيهًا للكيلو أصبح يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة، موضحة أن المواطنين أصبحوا يشترون كميات أقل من احتياجاتهم اليومية بسبب زيادة الأسعار.

وأضاف محمد السيد، من مواطني بمدينة كفر الشيخ، أن أسعار الخضروات تشهد تفاوتًا من سوق إلى آخر، مشيرًا إلى أن وصول الطماطم إلى 25 جنيهًا للكيلو يجعل الأسرة مضطرة إلى حساب الكميات التي تشتريها بدقة.

وأكدت أم محمود، ربة منزل، أن الطماطم من السلع الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها، مطالبة بزيادة المعروض منها والعمل على ضبط الأسواق؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، قال محمود عبد العزيز، أحد تجار الخضروات بكفر الشيخ، إن أسعار الطماطم تتأثر بحركة المعروض والكميات الواردة إلى الأسواق، بجانب تكاليف النقل والتداول، لافتًا إلى أن السعر يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب جودة المنتج وحجم المعروض.

وأوضح حسن إبراهيم، تاجر آخر بمدينة كفر الشيخ، أن حركة البيع تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يتجهون إلى شراء كميات محدودة لتلبية احتياجاتهم اليومية، انتظارًا لأي تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل تذبذب أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت أسواق كفر الشيخ موجات ارتفاع وانخفاض متتالية، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، مع تسجيلها نحو 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.