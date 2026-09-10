 مركز ومدينة سيوة: اندلاع حريق بأحد الأتوبيسات السياحية بطريق سيوة-مرسى مطروح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مركز ومدينة سيوة: اندلاع حريق بأحد الأتوبيسات السياحية بطريق سيوة-مرسى مطروح

أحمد سباق
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 7:43 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 7:43 ص

 تلقى مركز السيطرة والأزمات برئاسة مركز ومدينة سيوة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد الأتوبيسات السياحية عند علامة الكيلو 30 بطريق سيوة، أثناء توجهه إلى مدينة مرسى مطروح، وعلى متنه عدد من زوار الواحة، بعد قضائهم رحلتهم بواحة سيوة.

وأكد اللواء محمد الشبراوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي، أن الحماية المدنية، بالتنسيق مع إدارة المرور والإسعاف، تمكنت من التعامل مع الحادث والسيطرة على الموقف، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو الزوار.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتوفير أتوبيس سياحي لنقل زوار الواحة إلى مدينة مرسى مطروح، مع توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم، والتأكد من استكمال رحلتهم في أجواء آمنة.


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