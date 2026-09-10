النائب محمد عبد الله: الميزانيات المعهودة لأعمال صيانة المدارس ليست موجودة على أرض الواقع

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن العملية التعليمية تتطلب توافر بيئة مستقرة نفسيا ومعنويا تستند إلى بنية تحتية ملائمة تضم أثاثا محترما، ودورات مياه جيدة، ومعامل للتعليم، معقبا: نفقد جزءا من أولادنا كل يوم من فقداننا للعملية التعليمية".

وأشار خلال ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، إلى أن الميزانيات المخصصة للصيانة قد تظل مجرد أرقام دون تنفيذ على أرض الواقع، أو تُنفذ في توقيتات غير مناسبة مع انطلاق العام الدراسي، قائلا: "عندما نجد المدارس، أو الميزانيات المعهودة للمدارس لأعمال الصيانة، موجودة رقما وليست موجودة على أرض الواقع، وعندما تكون موجودة على أرض الواقع يختارون توقيتات غير مناسبة".

وأكد أن ممثلي الهيئة بالمحافظات يجرون تقارير ودراسات مسبقة بحصر المدارس المحتاجة للصيانة والأثاث والمعامل لوضع خطة تعتمد بموجبها المخصصات المالية وفقا للأولويات، منوها أن حجم المخصصات المقررة للهيئة في الميزانية، تبلغ تقريبا في حدود 25 مليار جنيه،

وطالب بضرورة تشكيل لجان ترصد الحالات طوال العام لتحديد المتطلبات بدقة، لافتا إلى أهمية أن يكون التخطيط ورقم الميزانية متوافقين مع حجم "المدارس المتهالكة" حفاظا على صحة الأبناء.

وأعرب عن اعتراضه على إعلان خطة الصيانة مع بداية العام الدراسي بأي شكل، موضحا أن التخطيط يفرض إنجاز صيانة المدارس خلال فترة الإجازة الصيفية الممتدة لثلاثة أشهر فور انتهاء العام الدراسي، وليس أثناء انتظام الدراسة.