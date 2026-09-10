ترامب يحشد الجمهوريين في تكساس ويهاجم الديمقراطيين

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري، محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين من "اليسار الراديكالي" سيؤدي إلى تراجع البلاد لسنوات.

وقال خلال تجمع للجمهوريين في دالاس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إن الجمهوريين سيجعلون الولايات المتحدة تتفوق على العالم "لأجيال قادمة"، متعهداً بمواصلة ما وصفه بـ"إنجاز المهمة".

واتهم ترامب الإدارات السابقة بأنها "قتلت ودفنت الحلم الأمريكي"، مؤكدا أن إدارته تعمل على معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

كما تعهد بتغيير الاتجاه التاريخي الذي يفقد فيه حزب الرئيس مقاعد خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وفي حديثه عن القيادات الجمهورية، أشاد ترامب برئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه قوبل بصيحات استهجان عندما ذكر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، رغم تأكيده أن الأخير يعمل بجد.

وتطرق ترامب إلى مقترحات لإعادة تسمية عدد من المناطق والمسطحات المائية، بينها نيو مكسيكو والمحيطان الهادئ والأطلسي ومضيق هرمز، مازحا بشأن إطلاق اسم "مضيق ترامب" على الممر المائي.

وفي ملف الهجرة، اتهم ترامب الديمقراطيين بترك "أسوأ حدود وأكثرها خطورة في تاريخ أمريكا"، مدعيا دخول 25 مليون مهاجر غير شرعي إلى البلاد.