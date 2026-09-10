روبيو يعتزم طلب 45 مليون دولار إضافية من الكونجرس لتعزيز التعاون مع الإكوادور ضد عصابات المخدرات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه سيسعى للحصول على 45 مليون دولار إضافية من الكونجرس لتوسيع التعاون مع الإكوادور في مكافحة عصابات المخدرات.

وأعلن روبيو عن التمويل المزمع خلال زيارة إلى العاصمة الإكوادورية كيتو. كما سيتم تخصيص أموال إضافية لمكافحة التعدين غير القانوني، فيما ستحصل الإكوادور على زوارق لتعزيز قدرات خفر السواحل لديها.

والتقى روبيو الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، وهو زعيم ليبرالي محافظ يُنظر إليه باعتباره شريكا مقربا لواشنطن.

وقال روبيو: "ليس لدينا حليف أفضل في المنطقة"، فيما اتفق الجانبان على تكثيف جهودهما لمكافحة تهريب المخدرات.

وأصبحت الإكوادور دولة عبور مهمة للكوكايين القادم من كولومبيا وبيرو المجاورتين، في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير.

وبدأت الولايات المتحدة والإكوادور عمليات عسكرية مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات في مارس .

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه دمر عدة قوارب في المحيط الهادئ كانت عصابة مخدرات إكوادورية تستخدمها كمحطات لإعادة التزود بالوقود.

وبحسب القيادة الجنوبية الأمريكية، سُلّم الأشخاص الذين أُخرجوا من القوارب إلى السلطات الإكوادورية.

وقبل توجهه إلى الإكوادور، زار روبيو كولومبيا، حيث التقى الرئيس الجديد للبلاد، أبيلاردو دي لا إسبرييلا، الذي يسعى أيضا إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن.

ومن المقرر أن يختتم روبيو جولته الإقليمية في بيرو، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسة كيكو فوجيموري.