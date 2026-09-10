البنك المركزي الكوري الجنوبي: سنقرر توقيت ووتيرة رفع معدل الفائدة بعد مراجعة الظروف الداخلية والخارجية

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس إنه سيقرر توقيت ووتيرة رفع معدل الفائدة بعد مراجعة الظروف الداخلية والخارجية، وذلك في ظل توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم والنمو الاقتصادي لبعض الوقت.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البنك قال في تقريره بشأن السياسة النقدية " في ظل التوقعات باستمرار انتعاش النمو وتجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف لفترة، من الضروري تحديد توقيت ووتيرة رفع معدل الفائدة مع رصد التغيرات في الظروف الداخلية والخارجية".

وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة إلى 3% خلال اجتماعين متتاليين في يوليو وأغسطس الماضيين، فيما تعد أول مرة يتم فيها رفع معدل الفائدة لاجتماعين متتاليين منذ يناير 2023، عندما رفع البنك المركزي معدل الفائدة لسبعة اجتماعات متتالية ابتداء من أبريل 2022.

وشدد البنك مؤكدا على أهمية إدارة الضغوط التضخمية في ظل الغموض الناجم عن الصراعات بالشرق الأوسط، في الوقت الذي يواصل فيه رابع أكبر اقتصاد في آسيا تسجيل صادرات قوية بفضل شحنات أشباه الموصلات في ظل انتعاش البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.