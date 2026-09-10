 اليابان تنشر 10 آلاف شرطي لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2026 11:50 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

اليابان تنشر 10 آلاف شرطي لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 10:08 ص

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان، اليوم الخميس، أن من المقرر أن يتم نشر نحو 10 آلاف شرطي لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، المقررة الأسبوع المقبل في مدينة ناجويا بوسط البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، بأن حفل افتتاح دورة ألعاب "آيتشي-ناجويا" الآسيوية، سوف يقام في 19 سبتمبر الجاري، بأحد الملاعب الرياضية في المدينة، وسيحضره الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، إلى جانب شخصيات أخرى، إلا أنه من غير المتوقع مشاركة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي في الحفل.

ومن بين الـ10 آلاف شرطي، سيتم نشر نحو 3100 شرطي سيتم إرسالهم خصيصا لهذا الغرض من قوات الشرطة من أنحاء البلاد

وسوف يتم تصنيف المناطق الواقعة في نطاق كيلومتر واحد تقريبا من موقع الحفل ومقر إقامة الزوجين الإمبراطوريين، كمناطق محظور الطيران بها، وذلك أمام الطائرات المسيّرة، وبموجب قانون تم التصديقه عليه مؤخرا، يفرض لوائح أكثر صرامة على تحليق الطائرات الصغيرة غير المأهولة.

وسوف يمثل هذا أول تطبيق للقانون المعدل خلال حدث يحضره الإمبراطور، بحسب "كيودو".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك