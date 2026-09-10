اليابان تنشر 10 آلاف شرطي لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان، اليوم الخميس، أن من المقرر أن يتم نشر نحو 10 آلاف شرطي لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، المقررة الأسبوع المقبل في مدينة ناجويا بوسط البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، بأن حفل افتتاح دورة ألعاب "آيتشي-ناجويا" الآسيوية، سوف يقام في 19 سبتمبر الجاري، بأحد الملاعب الرياضية في المدينة، وسيحضره الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، إلى جانب شخصيات أخرى، إلا أنه من غير المتوقع مشاركة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي في الحفل.

ومن بين الـ10 آلاف شرطي، سيتم نشر نحو 3100 شرطي سيتم إرسالهم خصيصا لهذا الغرض من قوات الشرطة من أنحاء البلاد

وسوف يتم تصنيف المناطق الواقعة في نطاق كيلومتر واحد تقريبا من موقع الحفل ومقر إقامة الزوجين الإمبراطوريين، كمناطق محظور الطيران بها، وذلك أمام الطائرات المسيّرة، وبموجب قانون تم التصديقه عليه مؤخرا، يفرض لوائح أكثر صرامة على تحليق الطائرات الصغيرة غير المأهولة.

وسوف يمثل هذا أول تطبيق للقانون المعدل خلال حدث يحضره الإمبراطور، بحسب "كيودو".