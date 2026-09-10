ترامب يتساءل عن توقيت فرض المملكة المتحدة حظر على استيراد سلع المستوطنات بالضفة الغربية

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تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيت فرض المملكة المتحدة حظر على استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

ولكن ترامب بدا متحفظا بشكل غير معتاد للتعليق أكثر على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وغيرها من الدول، قائلا إنه يريد أولا التحدث مع إسرائيل "لمعرفة رأيها"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأثارت الخطوة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمس الأول الثلاثاء، خلافا دبلوماسيا مع حكومة بنيامين نتنياهو وانتقادات محلية.

وعندما سئل بشأن حظر التجارة خلال توجهه إلى مؤتمر للحزب الجمهوري في تكساس، قال ترامب "حسنا لقد علمت بالأمر للتو وسوف أتحدث مع إسرائيل. وسوف أتحدث معها لمعرفة رأيها".

وأضاف "أفهم تماما ماذا يجري، ولكن أريد أن أعرف لماذا حدث هذا بشكل مفاجئ؟".

ولكن تردد أن ترامب لم يعترض على فرض العقوبات عندما علم بها في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء آندي بيرنام يوم الإثنين الماضي.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري بأن المسؤولين الأمريكيين قالوا لنظرائهم البريطانيين إنهم قلقون مثلهم بشأن نهج نتنياهو في الضفة الغربية بينما لم يدعموا الإجراء العقابي من جانب بريطانيا وغيرها من الدول.