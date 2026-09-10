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• 93 يوما عدد أيام الدراسة الفعلية.. 23 يناير 2027 بدء إجازة نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية العام الدراسي الجديد 2026 - 2027 السبت المقبل، موضحة الخريطة الزمنية للدراسة خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واللذان يستمران حتى 24 يونيو 2027، لمدة 39 أسبوعا.

وجاءت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

يمتد الفصل الدراسي الأول من 12 سبتمبر 2026 حتى 21 يناير 2027.

يعقد في 17 أكتوبر 2026 الاختبار الشهري الأول.

ويعقد في 28 نوفمبر 2026 الاختبار الشهري الثاني.

كما تعقد في 26 ديسمبر 2026 امتحانات المواد خارج المجموع (عملي، أنشطة، مستوى رفيع، لغة ثانية).

وتبدأ في 9 يناير 2027 امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ويستمر حتى 14 يناير.

فيما تبدأ في 16 يناير 2027 امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حتى 21 يناير.

وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 23 يناير 2027 وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما بعد حذف أيام

الجمع والسبت والإجازات الرسمية، فيما تعتبر فترة امتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.