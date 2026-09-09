تعليم مطروح: إعادة تأهيل وتوسع وإنشاء 11 مدرسة واستكمال الصيانة الشاملة لـ11 أخرى

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتوسع وإنشاء 11 مدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم الأربعاء، أن المدارس التي تم تسليمها وتجهيزها للخدمة التعليمية مع بداية الدراسة هي "النجيلة الفنية الصناعية، وأولاد الحرش، والنجيلة الابتدائية القبلية، وزاوية الجرارة الابتدائية بإدارة النجيلة، وعقبة بن نافع للتعليم الأساسي، والعمدة عبيد للتعليم الأساسي بإدارة الحمام، والضبعة الجديدة بإدارة الضبعة، والعمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، والشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية بنين بإدارة مطروح"، وذلك بالإضافة إلى استكمال أعمال الصيانة الشاملة بإحدى عشرة مدرسة أخرى بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة مطروح.

وأكد أن المديرية تعمل على قدم وساق للانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن التوسع في إنشاء المدارس وإعادة تأهيلها وصيانتها الشاملة يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووفق تكليفات وزير التربية والتعليم، بتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب بجميع مدارس المحافظة، تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بالمدن والقرى والنجوع الصحراوية والساحلية مترامية الأطراف.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لأعمال الصيانة الشاملة تشمل 11 مدرسة على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتشمل مدارس "سيوة الثانوية الصناعية المشتركة بإدارة سيوة، والضبعة الابتدائية بنات، والضبعة البحرية الابتدائية بإدارة الضبعة، وخديجة بنت خويلد الإعدادية بنات، والصديق أبو بكر للتعليم الأساسي، ونور العلم الابتدائية، وعمر بن العاص للتعليم الأساسي، وأولاد جبريل للتعليم الأساسي بإدارة الحمام، وشماس الابتدائية بإدارة براني، وبريك للتعليم الأساسي بإدارة النجيلة، والسوينات الابتدائية بإدارة مطروح."

ووجه وكيل وزارة تعليم مطروح، مديري الإدارات إلى متابعة جاهزية المدارس الجديدة والمدارس التي انتهت بها أعمال الصيانة الشاملة، والاطمئنان على توفير جميع التجهيزات والأثاث والمعلمين لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن تعليم مطروح بذل قصارى الجهد وبكامل طاقته لتوفير خدمة تعليمية متميزة تلبي كافة الاحتياجات وتستوعب جميع الطلاب المتقدمين وتحد من ظاهرة التسرب التعليمي، وبخاصة الفتيات.