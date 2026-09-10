القوات المسلحة العراقية: لن نسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد صباح النعمان، اليوم الخميس، إن عددًا من الفصائل سلّم أسلحته بمختلف أنواعها إلى الدولة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بشأن حصر السلاح بيد الدولة سيتسارع بعد اكتمال الانسحاب النهائي لقوات التحالف الدولي عقب 30 سبتمبر الجاري.

وبحسب موقع «السومرية نيوز»، العراقي، أضاف النعمان، خلال مؤتمر صحفي، أن السلاح الذي كان بحوزة الفصائل أسهم سابقًا في قتال التنظيمات الإرهابية ودحرها، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة.

وأوضح أنه لا توجد مهلة زمنية محددة للفصائل لإنهاء هذا الملف، لكنه أشار إلى أن العملية تسير «بسلاسة» وفق رؤية الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة.

وشدد النعمان، على موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه مصدرًا لأي تهديد أمني لدول الجوار، قائلًا: «لن نسمح بأي تهديد أمني يطال دول الجوار انطلاقًا من الأراضي العراقية».

وفيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، قال المتحدث إن الحزب سلّم أسلحته، مشيرًا إلى استمرار التفاهمات والمباحثات مع الجانب التركي بشأن مصير عناصره الموجودين في العراق، بما في ذلك التنسيق لعودتهم إلى تركيا أو مغادرتهم الأراضي العراقية إلى دول أخرى.