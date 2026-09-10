مجمع البحوث الإسلامية يفتح باب التقدم إلى المسابقة العامة للإيفاد 2027- 2028م

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فتح باب قبول طلبات التقدم للمسابقة العامة للإيفاد للعام 2027/ 2028م، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بدءا من 10 سبتمبر 2026م حتى 24 من الشهر نفسه.

وأوضحت الأمانة أن التقدم للمسابقة يقتصر على الذكور فقط، عدا تخصص (وعظ لغات ألماني) فهو إناث فقط، وذلك وفقا لطلبات الجهات الطالبة وطبقا للائحة الإيفاد رقم: (16) لسنة 2025م، مشيرة إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون معينا على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منذ مباشرة العمل بالأزهر في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني، مع مراعاة التجاوز عن كسر الشهر الأخير.

كما يشترط بالنسبة لمعلمي القراءات أن يكونوا حاصلين على مرحلة التخصص كحد أدنى، وألا تقل درجة تقارير الأداء الوظيفي في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن (90) درجة، على أن يعتد بآخر تقريرين معتمدين في حالة عدم توفر المطلوب.

وأضافت الأمانة أن من بين الشروط أيضا أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها نهائيا، وفي حالة الإعفاء المؤقت يشترط تقديم موافقة من الجهات المختصة بالقوات المسلحة على السفر، مع تمتعه باللياقة الصحية اللازمة طبقا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده المجمع.

كما يشترط ألا يكون قد سبق له الإيفاد على نفقة الأزهر أو أية جهة أخرى، وألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين عند إعلان المسابقة، وألا يكون قد قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام أو أكثر، سواء في تعاقد شخصي أو إجازة بمرتب أو من دون مرتب.

وتابعت الأمانة أن المتقدم يجب أن يكون قد مضى على عودته إلى عمله من أية إجازة دراسية أو إجازة بمرتب أو من دون مرتب لغير الإيفاد أو الإعارة، أو منحة دراسية مدة كل واحدة منها ستة أشهر فأكثر، سواء في الداخل أو الخارج، مدة مماثلة لا تقل عن الفترة التي قضاها وبحد أقصى خمسة أعوام، وألا يكون محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، أو متهما أمام جهات التحقيق، أو محكوما عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي يزيد على عشرة أيام ما لم يكن قد محي الجزاء، لافتة إلى أنه يسمح لذوي الإعاقة والمكفوفين بالتقدم للمسابقة وأداء الاختبارات المقررة، وفي حالة اجتيازهم لها وترشيحهم؛ يلتزمون بتقديم إقرار وتعهد موثق من الشهر العقاري باصطحاب مرافق دون أن يتحمل الأزهر أية أعباء إضافية.

وأكدت الأمانة أن استمارة التقدم المطبوعة من بوابة الأزهر الإلكترونية يجب أن يرفق بها جميع المستندات المطلوبة؛ وهي: بيان حالة وظيفية معتمد بخاتم شعار الجمهورية وموضح به البيانات كاملة: (الاسم- السجل- تاريخ التعيين- تاريخ مباشرة العمل لأول مرة بالتعاقد أو التعيين- الموقف من الجزاءات والشئون القانونية- درجة آخر تقريرين- الإجازات بكل أنواعها: [بمرتب أو من دون مرتب، سواء تعاقد أو غيرها، إيفاد على نفقة الأزهر]- رقم الهاتف- العنوان)، إلى جانب إقرار بمتابعة البوابة الإلكترونية يوميا لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة، وصورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدين من المنطقة للمعلمين، وآخر تقريرين سنويين للوعاظ، وإقرار بقبول قواعد الإيفاد المالية بالأزهر، إضافة إلى عدد خمس صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء (4×6) معتمدة ومدون عليها الاسم والمنطقة التابع لها، وصور معتمدة من المؤهلات الدراسية، وصورة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية وبطاقة الرقم القومي، على أن تعتمد الاستمارة من المنطقة التابع لها المتقدم وتسلم بمعرفة مندوب المنطقة إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد بالمجمع في الموعد المحدد، مع التأكيد أن الطلبات غير المستوفاة أو المقدمة بعد انتهاء المدة تستبعد تلقائيا.

كما أكدت الأمانة أن من سبق له التقدم للمسابقة العامة للإيفاد السابقة وتقدم بتظلم، وقبل تظلمه، فإنه يحتفظ بحقه فيما ترتب على ذلك وفقا للقواعد والضوابط المقررة، مع إتاحة التقدم للمسابقة الجديدة أمام كل من تنطبق عليه الشروط والضوابط المعلنة، سواء سبق له التقدم للمسابقة السابقة ولم يوفق فيها، أو لم يسبق له التقدم، دون أن يشكل عدم التوفيق في المسابقة السابقة مانعا من التقدم للمسابقة الجديدة.

ويمكن التقدم للمسابقة من هنا.



